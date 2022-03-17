2022/03/17 | 17:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: njZHDAuWgHc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية مع عمار برهان | مستحقـــات الفلاحــين ودعم مشاريع الدواجـن والأسماك) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية مع عمار برهان | مستحقـــات الفلاحــين ودعم مشاريع الدواجـن والأسماك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).