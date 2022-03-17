الحوثيون في اليمن يرفضون المشاركة في حوار بالسعودية

2022/03/17 | 17:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجمع مؤيد للحوثيين في صنعاء في 7 آذار/مارس 2022 © ا ف ب محمد حويس صنعاء (أ ف ب) – أعلن المتمردون في اليمن رفضهم المشاركة في حوار لحل النزاع يعقد في السعودية، في وقت يسعى مجلس التعاون الخليجي لجمع طرفي الحرب اليمنية، الحكومة والمتمردين الحوثيين، وفق ما أفاد مصدر في حركة “انصار […]

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