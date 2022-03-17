الاطار التنسيقي يحدد عدداً من الشروط للموافقة على مرشح الصدر لرئاسة الحكومة - عاجل

2022/03/17 | 17:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الخميس، عن طلبات قدمها الإطار التنسيقي للتيار الصدري والتحالف الثلاثي للحصول على مناصب عديدة شرط منح اصواتهم لجعفر الصدر.

وقال كريم في تصريح لـ(بغداد اليوم ) إن "الإطار طالب بمنحه منصب وزير الداخلية إضافة إلى مستشار الأمن القومي".

وبين أن "ذلك لغرض السيطرة على القرار الأمني في العراق لمنع تفرد جعفر الصدر او اي رئيس وزراء صدري على القرارات الأمنية".

وأوضح أن "الوضع حاليا لايوجد فيه حوار علني ولا زال منصب رئيس الوزراء موضوع بحث بين الكتل السياسية".

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