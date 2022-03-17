بعض من تاريخ المادية - عباس علي العلي

2022/03/17 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي يظن الكثير من الباحثين اليوم وفي الأمس أن المادية كفكر تكون في العصور الأوربية الوسيطة نتيجة لردة فعل على واقع حضاري تناقضت فيه قيم متصارعة بين الواقع والمطلوب من جهة وبين القدرة على التغيير والمحرمات المانعة منه, وله أيضا صلة ما بالفهم الإنساني الذي تطور تدريجيا بتطور مفهوم الحاجة وتنوع هذه الحاجات مع تجدد المفهوم ذاته, لترتقي من كونيتها البسيطة إلى كيف ضروري أملتها عوامل حضورية قد تبدو بشكليتها ......





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