2022/03/17 | 17:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بانتحار شابة داخل منزلها ضمن منطقة حسينية المعامل بـ”الزرنيخ القاتل في بغداد.وذكر المصدر في بيان تلقته، إيرث نيوز، إن “شابة أقدمت على الانتحار داخل منزلها ضمن منطقة حسينية المعامل شرقي بغداد بتناولها الزرنيخ القاتل”.

ظهرت المقالة “الزرنيخ” ينهي حياة شابة في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“الزرنيخ” ينهي حياة شابة في بغداد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“الزرنيخ” ينهي حياة شابة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).