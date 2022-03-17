القضاء يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

2022/03/17 | 17:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس القضاء الأعلى وجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية.

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