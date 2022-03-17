حُجبت لهذا السبب.. الركابي يطالب بعرض وقائع جلسة برلمان اليوم

2022/03/17 | 18:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم عقد جلسة هذا اليوم في مجلس النواب في القاعة الدستورية لاستضافة السادة وزير الزراعة ووزير الموارد المائية ووكيل وزير التجارة وممثل عن وزارة المالية ..الجلسة كانت مخصصة لمناقشة واقع الإنتاج الزراعي والحيواني في العراق والسيطرة على اسعار المواد الغذائية..مداخلات السيدات والسادة النواب و شرح الضيوف كانت جيدة ..حصلت مشادة كلامية بيني […]

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الركابي يطالب بعرض وقائع جلسة برلمان اليوم أولاً على ايرث نيوز.

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