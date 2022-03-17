ائتلاف المالكي: الإقليم أصبح ملاذا للاستخبارات الأميركية والإسرائيلية

2022/03/17 | 18:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد، الخميس، أن إقليم كردستان أصبح مرتعا وموطئ قدم للبعثيين وحزب العمال الكردستاني والاستخبارات الأميركية والاسرائلية، فيما أشار إلى أن حكومة الإقليم تعمل ضد الواقع العراقي ومصلحة البلد.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال محمد في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن […]

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