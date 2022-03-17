2022/03/17 | 18:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JxSHpfSM5ek

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تخدير موضعي| تحشيش احسان دعدوش عامل نظافه "هذا الذيب من هذا القطيع") نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تخدير موضعي| تحشيش احسان دعدوش عامل نظافه "هذا الذيب من هذا القطيع") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).