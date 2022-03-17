2022/03/17 | 18:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iyxygINBV_c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مستشار الامن القومي يستقبل الممثلة الاممية في العراق ويبحث معها ملفي مخيم الهول وسنجار في نشرة الـ 6) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مستشار الامن القومي يستقبل الممثلة الاممية في العراق ويبحث معها ملفي مخيم الهول وسنجار في نشرة الـ 6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).