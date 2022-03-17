روسيا تلمح الى تورط أمريكا بتفشى أمراض خطيرة على أراضيها

2022/03/17 | 18:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..رجحت وزارة الدفاع الروسية وجود صلة بين عدة حالات مثيرة للشبهات لتفشي أمراض معدية في أراضي روسيا أوكرانيا في السنوات الأخيرة وأنشطة البنتاغون.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً روسيا تربط تفشى أمراض معدية خطيرة في أراضيها وأوكرانيا بأنشطة البنتاغونخبير يكشف قائمة الأمراض التي ظهرت في أوكرانيا بعد انتشار […]

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