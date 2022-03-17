يصنع الدولار المزيف!.. معلومات جديدة يكشفها الإطار التنسيقي عن المقر المستهدف باربيل

2022/03/17 | 18:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو الاطار التنسيقي جبار المعموري، اليوم الخميس، أن مقر الموساد المستهدف في اربيل كان يضخ الدولار المزور.

وقال المعموري في حديث لـ( بغداد اليوم)،إنه "يوما بعد اخر تنكشف الكثير من خفايا الامور حول مقر الموساد الذي قصف في اربيل قبل ايام، ومنها انه كان محطة لضخ العملات المزورة في البلاد ومنها الدولار في اطار اجندة خبيثة للتلاعب بالوضع الاقتصادي".

وأضاف أن "الغريب هو كون المقر بهذا الحجم الكبير رغم وجود عشرات الكاميرات للمراقبة لكنها اختفت بشكل مفاجى ولم يعد هناك اي ارشيف لها".

ولفت إلى أن "بعض الامور تثير الكثير من علامات الاستفهام التي يجب ان تحصل الاجهزة الامنية الاتحادية على اجابات عليها".

وأشار الى أن "نفي سلطات كردستان وجود مقرات سرية للموساد لاتصدقه اغلب القيادات السياسية لانه بالاساس ضباط الموساد المتقاعدون ينشرون اجزاء من مذكراتهم بشكل علني عن لقاءات واجتماعات مع قيادات كردية في العقود الماضية".

وبين أن "الوضع يحتاج الى وقفة جادة من بغداد لان وجود هكذا مقرات ستدخل البلاد في صراعات كبيرة نحن في غنى عنها".

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