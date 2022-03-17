2022/03/17 | 18:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بانتحار فتاة داخل منزلها في العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "شابة انتحرت داخل منزلها ضمن منطقة حسينية المعامل في العاصمة بغداد".

وبين أن "الانتحار كان عن طريق تناولها مادة الزرنيخ، مما ادى إلى وفاتها على الفور".

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