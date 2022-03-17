خبير: هذه تأثيرات تأخر اقرار الموازنة على اقتصاد العراق

2022/03/17 | 18:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أوضح الخبير الاقتصادي نبيل جبار العلي ، الخميس، تأثيرات تأخير إقرار الموازنة المالية وعلاقتها بالملف الاقتصادي والمشاريع الاستثمارية داخل البلد، فيما رجح إقرار الموازنة سيتم في غضون شهرين اذا تم المضي بتشكيل الحكومة الجديدة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال العلي لوكالة /المعلومة /، أن “تأخير إقرار […]

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