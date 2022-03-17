2022/03/17 | 18:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شرعت قيادة عمليات الفرات الأوسط بالحشد الشعبي، اليوم الخميس، بتنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بزيارة النصف من شعبان في محافظة كربلاء.وذكر بيان لمديرية إعلام الحشد، تلقته “ايرث نيوز”، إن ” قوات الحشد الشعبي انتشرت في 4 محاور وهي: المحور الشمالي المتمثل بطريق كربلاء المقدسة – بغداد – شمال بابل، والمحور الشرقي المتمثل بطريق […]

ظهرت المقالة عبر 4 محاور..



الحشد يبدأ تنفيذ خطة “زيارة النصف من شعبان” في كربلاء أولاً على ايرث نيوز.

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