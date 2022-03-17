كلمات خالد الفيصل لوزير التسامح الإماراتي تثير تفاعلا على تويتر

2022/03/17 | 18:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا، بعد أن تضمن كلمات قالها الأمير خالد الفيصل لوزير التسامح الإماراتي، الشيخ نهيان بن مبارك، حول "المصير الواحد" بين بلديهما

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