لغز الألوهة 10 التطور والداروينية والتصميم الذكي - جواد بشارة

2022/03/17 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة لغز الألوهية 10د.



جواد بشارةلغز الألوهية 10التطور والداروينية والتصميم الذكيأحدث عالم البيولوجيا الشهير تشارلز داروين هزة خلخلت أركان الكنيسة الكاثوليكية، بل وحتى بقية الأديان السماوية، اليهودية والإسلام، ورد عليه العديد من الثيولوجيين أحدهم هو جون سي ماكدويل موربيث أستاذ علم اللاهوت جامعة نيوكاسل، نيو ساوث ويلز الذي نشر كتاباً عن التصميم الالهي.



في حين قدم عالم اللاهوت السويسري كا ......





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