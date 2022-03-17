2022/03/17 | 18:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الحشد الشعبي يطهر 12 كم من المناطق المحاذية لنهر الوند في خانقين » وكالة الأنباء العراقية

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اليوم, 18:29

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