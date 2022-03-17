موقع اوروبي: 1700 كيلومتر مربع من الاراضي العراقية ملوثة بالالغام والذخائر

2022/03/17 | 18:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..اكد تقرير لموقع أن بي آر الاوربي ، الخميس ، ان المتفجرات والذخائر التي تخلفها الحروب تستغرق عملية التخلص منها عقودا وهذا هو الحال في العراق الذي شهد فترات طويلة من الحروب وحالة عدم الاستقرار.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة / […]

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