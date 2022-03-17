بمشاركة ألوية مختلفة.. الحشد الشعبي يؤمن مناطق “واسعة” في ديالى

2022/03/17 | 18:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ تمكنت قوات الحشد الشعبي اليوم الخميس، من تطهير 12 كم من المناطق المحاذية لنهر الوند بمحافظة ديالى.وذكر بيأن لمديرية إعلام الحشد الشعبي،ـ تلقته ايرث نيوز، أن “قوات اللواء 28 بالحشد الشعبي تمكنت من تطهير 12 كم من المناطق المحاذية لنهر الوند في قضاء خانقين بمحافظة ديالى”.وأضافت، إن “ذلك جاء خلال العملية […]

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الحشد الشعبي يؤمن مناطق “واسعة” في ديالى أولاً على ايرث نيوز.

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