2022/03/17 | 18:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر أمني، الخميس، باقتحام المناطق الصحراوية القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا، غرب الانبار .وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “القوات الامنية اقتحمت المناطق الصحراوية القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا غرب الانبار، على خلفية ورود معلومات استخباراتية”.وأضاف، أن “المعلومات تفيد بوجود مجاميع صغيرة من عناصر داعش الاجرامي تتنكر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقتحام مناطق غرب الانبار للبحث عن “دواعش” يتنكرون بزي رعاة الاغنام) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقتحام مناطق غرب الانبار للبحث عن “دواعش” يتنكرون بزي رعاة الاغنام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).