الازدهار الاقتصادي يجعل الأدب غنياً بالحب

2022/03/17 | 18:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس,-(أ ف ب) – بين المحراث الثقيل والحب اللطيف علاقة سببية شرحتها دراسة فرنسية نُشرت أخيراً، ومفادها أن الازدهار الناجم عن استخدام هذه التقنية وفّر المناخ الملائم لتكثيف تناول أدب العصور الوسطى مشاعر العشق، وقد ربط البحث تالياً بين التنمية الاقتصادية وموضوع الحب عبر الثقافات والعصور.وسبق للفيلسوف السويسري دوني دو روجمون (1906-1985) أن […]

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