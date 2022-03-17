قوة أمنية تداهم منزلا وتطيح بشبكة لـ'الدعارة' شرقي بغداد

2022/03/17 | 19:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأن قوة أمنية داهمت منزلا وإطاحت بشبكة لـ"الدعارة" شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قوة امنية من مكافحة الاتجار بالبشر/ الرصافة داهمت احد المنازل المشبوهة وتمكنت من الإطاحة بشبكة للدعارة مكونة من ٧ بنات ضمن منطقة البنوك في شرقي العاصمة بغداد".

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