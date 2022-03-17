أطعمة تساعدك في خفض ضغط الدم

2022/03/17 | 19:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يعتبر ارتفاع ضغط الدم من المشاكل الصحية التي يعاني منها الكثيرون في كافة أرجاء العالم لأسباب متعددة من بينها السمنة والتدخين والعادات المتبعة في الحياة اليومية وغيرها.وتزيد هذه المشكلة الصحية من احتمالات الإصابة بأمراض القلب والكلى وغيرها أيضاً.وبحسب منظمة الصحة العالمية، يعاني نحو 1.28 مليار نسمة في العالم من هذه المشكلة.[…]

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