“رام الله” تشهد مواجهات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية

2022/03/17 | 19:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اندلعت مواجهات اليوم الخميس، بين عدد من المواطنين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في رام الله والبيرة.وأصيب شابان بالرصاص الحي في اليد والقدم، خلال مواجهات اندلعت في قرية بدرس بغرب رام الله.فيما اندلعت مواجهات على مدخل جبل الطويل في مدينة البيرة، وأطلقت القوات الإسرائيلية وابلا من قنابل الغاز تجاه الشبان والمواطنين القاطنين في […]

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