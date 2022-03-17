وزير الدفاع الأمريكي يبرر عدم فرض

2022/03/17 | 19:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعاد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الخميس، التأكيد على أن الولايات المتحدة لن تفرض منطقة "حظر طيران" فوق أوكرانيا مشيرا إلى أن ذلك سيعني فتح حرب مع روسيا، وهو أمر لا تريد واشنطن حدوثه

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