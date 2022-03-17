2022/03/17 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اقر الحشد الشعبي، اليوم الخميس، بوجود ما اسماهم اجانب داعش في ديالى.

وقال الناطق بأسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "الحشد الشعبي لديه لجنة استخبارية متخصصة بمتابعة ملف اجانب داعش في ديالى ممن يحلمون جنسيات مختلفة"، لافتا الى ان "كل التقارير الميدانية تؤكد وجود بعضهم ولكن باعداد قليلة جدا ربما لا تتعداه اصابع اليد".

واضاف الحسيني، ان "وجودهم ليس ظاهري وذو تاثير بل مختبئين كونهم محاصرين في مناطق تشهد عمليات تمشيط شبه مستمرة مؤكدا بان بعضهم في المطيبيجة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين وبعضم في حوض الوقف (30كم شمال شرق بعقوبة)".

واشار الى ان "اجانب داعش لم يعد لهم تاثير قياسا بالأحداث في 2014"، لافتاً الى ان "اغلب الموجودين سواء من حملة الجنسيات الاجنبية او العربية هم جاءوا من خلال التسلل عبر الحدود العراقية – السورية، لكن ضغط الامني في القواطع شل حركتهم". ونوه الى ان "مقتل الخلية اللبنانية قبل اشهر مثال حي على الاختراقات النوعية لخلايا داعش والاصابات الناجحة للطيران والقوة الجوية العراقية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يقر بوجود "اجانب داعش" في ديالى ويحدد موقعين لاختبائهم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يقر بوجود "اجانب داعش" في ديالى ويحدد موقعين لاختبائهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).