الصعوبة متحققة.. أمر وحيد يحول دون عقد جلسة انتخاب رئيس العراق

2022/03/17 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الخميس، أن جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية الجديد متوقفة على أمر واحد.

وقال النائب عن الائتلاف، محمد الصيهود، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية الجديد متوقفة على حصول الاتفاق والتوافق بشكل نهائي بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري، على مجمل عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

وتابع الصيهود: "ستكون هناك صعوبة تواجه نجاح جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية الجديد دون حصول الاتفاق والتوافق الاطار التنسيقي والتيار الصدري".

وبين أن "عقد هذه الجلسة يحتاج الى ثلثي عدد أعضاء البرلمان، وهذا يتطلب مشاركة قوى الاطار والتيار معاً في الجلسة".

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