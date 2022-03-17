الاعلان عن تشكيلة البرتغال التي ستواجه تركيا في تصفيات كأس العالم

2022/03/17 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

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أطلق فرناندو سانتوس مدرب المنتخب البرتغالي تشكيلة الفريق للمباريات الملحق المؤهلة إلى مونديال 2022 في قطر.

وأعلن فرناندو سانتوس اليوم الخميس ، عن تشكيلته الكونة من 25 لاعباً ستشارك في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

سيواجه المنتخب البرتغالي تركيا ، في ملعب دراغاو ، في 24 مارس.



في حالة الفوز ، سيواجه المنتخب البرتغالي يوم 29 مارس ، في نفس ملعب دراجاو ، الفائز في المباراة بين إيطاليا والجبل الأسود.



من المقرر أن تبدأ كلتا المباراتين في الساعة 19:45.

وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين اختارهم المدرب الوطني :

حارس المرمى - أنتوني لوبيز (أولمبيك ليون) وديوغو كوستا (بورتو) وروي باتريسيو (روما) ؛

المدافعون : سيدريك سواريس (آرسنال) ، جواو كانسيلو (مانشستر سيتي) ، ديوغو دالوت (مانشستر يونايتد) ، جونكالو إيناسيو (سبورتينغ لشبونة) ، خوسيه فونتي (ليل أو إس سي) ، بيبي (بورتو) ، نونو مينديز (باريس سان جيرمان) ، رافائيل.



محارب (بوروسيا دورتموند)

لاعبو خط الوسط - دانيلو بيريرا (باريس سان جيرمان) ، ماتيوس نونيس (سبورتنج لشبونة) ، ويليام كارفالو (ريال بيتيس) ، روبن نيفيس (ولفرهامبتون واندررز إف سي) ، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) ، جواو موتينيو (ولفرهامبتون واندررز إف سي) ، أوتافيو مونتيرو (بورتو إف سي).



) برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)

المهاجمون - جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد) وأندريه سيلفا (لايبزيغ) وكريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) وديوغو جوتا (ليفربول) وغونزالو جيديس (فالنسيا) ورافائيل لياو (ميلان

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