الفتح: كردستان تلجأ لبغداد فقط حينما تتضرر مصالحها

2022/03/17 | 19:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد عضو تحالف الفتح احمد عبد الحسين، الخميس، أن إقليم كردستان يتعامل مع الحكومة الاتحادية بازدواجية وخاصة بشأن مصالحه المالية والمناصب الرئاسية.وقال احمد عبد الحسين في تصريح لوكالة /المعلومة /، إن “إقليم كردستان يتعامل مع الحكومة الاتحادية على أساس المصالح وتمتثل في حالة تضررت مصالح اربيل وخاصة في مسائل التقسيمات المالية […]

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