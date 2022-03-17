صالات الحشد الشعبي تتغلب على أبناء المدينة في دوري الدرجة الأولى

2022/03/17 | 19:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..تغلب فريق الحشد الشعبي لكرة الصالات على فريق ابناء المدينة، اليوم الخميس.وانتهت المباراة بنتيجة سبعة اهداف لهدف وحيد ضمن مباريات دوري الدرجة الاولى لكرة الصالات.وانهى فريق الحشد الشعبي الشوط الاول بتقدمه بهدف وحيد ليعود الفريق في الشوط الثاني ويسجل ستة اهداف بعدما سجل ابناء المدينة هدفهم الوحيد.وانتهت المباراة بتغلب فريق […]

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