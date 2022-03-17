شيركو كريم: العراق مستهدف.. هناك من يعمل ضده

2022/03/17 | 19:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يرى لاعب المنتخب الوطني ونادي أربيل شيركو كريم، أن العراق مستهدف وهناك من يعمل ضده لإبقاء الحظر على ملاعبه.وقال كريم في تصريح نشره اتحاد الكرة إن “اللاعبين جاهزون لتقديم مباراةٍ طيبة تليق باسم المنتخب الوطني، ستكون المباراة فرصةً طيبةً للإعداد بشكلٍ جيد قبل لقاءِ الإمارات”.وأضاف أن “لقاء الإمارات كنا نتأمل خوضه […]

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هناك من يعمل ضده أولاً على ايرث نيوز.

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