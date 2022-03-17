الكهرباء تعلن إدخال خطوط إنتاج ونقل جديدة إلى الخدمة استعداداً لفصل الصيف

2022/03/17 | 19:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبي

أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، أن ساعات التجهيز في محافظات كركوك وصلاح الدين ونينوى، متأثرة بما تعرضت له البنى التحتية من تدمير في فترة داعش.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ساعات تجهيز الكهرباء في محافظات كركوك وصلاح الدين ونينوى متأثرة بما تعرضت له البنى التحتية في قطاع النقل والتوزيع ومحطات النقل من تدمير في فترة داعش".

وأضاف موسى ان " ملاكات الوزارة عملت على تجهيزها في المحافظات الثلاث قدر الامكان، وخطتنا تهدف لمعالجة جزء كبير من اختناقات النقل، وستشهد تحسنا في الكهرباء".

وجدد المتحدث باسم الوزارة الإشارة إلى أن الاستعدادات كبيرة للصيف لكنها تتطلب إضافة 4500 ميكاواط، وإدخال خطوط نقل استراتيجية رابطة مع المحافظات وهي كبيرة ستدخل قبل الصيف إضافة إلى نصب محطات ومغذيات في بعض مراكز الحمل بما هو متاح، ونأمل من وزارة المالية اطلاق السيولة المالية وأن تعامل وزارتنا معاملة خاصة لانجاز كل هذا قبل الصيف".

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