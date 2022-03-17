محافظة عراقية تعطل دوام المدارس السبت المقبل

2022/03/17 | 20:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محافظة كركوك، تعطيل الدوام

الرسمي في جميع مدارس محافظة كركوك يوم

السبت المقبل بمناسبة أعياد نوروز.

وذكر إعلام المديرية العامة لتربية

كركوك في بيان، انه "إستنادا لموافقة

محافظ كركوك، تقرر تعطيل ا

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