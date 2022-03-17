الحرس الثوري الإيراني يوجه رسائل تحذيرية للعراق:

2022/03/17 | 20:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد الحرس الثوري الإيراني اليوم

الخميس، تهديداته بالتحرك على الأراضي

العراقية، وتنفيذ ضربات ضد ما وصفه

بالأهداف الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الحرس الإيراني،

رمضان شريف في تصريحات لتلفزيون

"المسيرة"

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