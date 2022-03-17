كيف يمكن للعراق استثمار الأزمة العالمية للغاز إيجاباً؟

2022/03/17 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد الخبير النفطي صباح علو ، اليوم الخميس، أن أزمة الغاز العالمية من الممكن يكون لها تأثير ايجابي على العراق في حال اتبعت الحكومة الإجراءات المؤدية لهذا الغرض.

وقال علو في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الأزمة العالمية سيكون لها تأثير ايجابي على العراق في حال عملت الحكومة على الإسراع بالإستثمار في مجال الغاز المحلي في ظل ارتفاع الأسعار العالمية والطلب المتزايد على الغاز بسبب الحرب بين روسيا واوكرانيا".

وأضاف، أن "العراق يمتلك عدداً من حقول الغاز اضافة الى الغاز المصاحب والذي من الممكن استثماره في الوقت الحالي حيث سيعطي دعماً للإيرادات النفطية وتشغيل الإيدي العاملة وتشغيل المحطات الكهربائية".

وتابع علو، أن "روسيا تعتبر البلد الأول عالميا في انتاج الغاز ولن تتمكن اوروبا الاستغناء عن الغاز الروسي الا لفترة زمنية لا تقل عن سنتين الى ثلاث سنوات لكي تتمكن من ايجاد اسواق جديدة من الدول المنتجة للغاز كاستراليا وايران وقطر".

واردف: "لذلك يتوجب على العراق ان يتسغل هذه الفرصة الذهبية في ان يكون ضمن البلدان المنتجة للغاز".

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