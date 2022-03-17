2022/03/17 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

اندلعت مواجهات اليوم الخميس، بين عدد من المواطنين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في رام الله والبيرة.

وأصيب شابان بالرصاص الحي في اليد والقدم، خلال مواجهات اندلعت في قرية بدرس بغرب رام الله.

فيما اندلعت مواجهات على مدخل جبل الطويل في مدينة البيرة، وأطلقت القوات الإسرائيلية وابلا من قنابل الغاز تجاه الشبان والمواطنين القاطنين في محيط المنطقة، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بالاختناق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواجهات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في رام الله) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواجهات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في رام الله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).