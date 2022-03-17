2022/03/17 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أفادت وسائل إعلام عالمية، اليوم الخميس، بانطلاق صفارات الإنذار بعد وقوع انفجار في كييف.

وكان ميخائيل بودولياك مستشار الرئاسة الأوكرانية قد أعرب بوقت سابق اليوم الخميس، عن اعتقاده في إمكانية عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في الأسابيع المقبلة.

وأوضح بودولياك أنه "قد يتم عقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي بعد الانتهاء من العمل على الاتفاقية بين البلدين، ربما يكون ذلك في غضون الأسابيع المقبلة".

وأضاف أن "تنسيق معاهدة سلام بين روسيا وأوكرانيا قد يستغرق مدة تتراوح بين عدة أيام وأسبوع ونصف".

إلى ذلك، يواصل الجيش الروسي عمليته العسكرية في أوكرانيا لليوم الـ22، وسط تكثيف الغرب مساعيه "لعزل روسيا اقتصاديا وسياسيا" واستمراره في إمداد كييف بالسلاح والدعم المادي والمعنوي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق صافرات الانذار بعد وقوع انفجار في العاصمة الأوكرانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق صافرات الانذار بعد وقوع انفجار في العاصمة الأوكرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).