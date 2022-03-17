لمواجهة الطائرات والدروع الروسية.. هذا ما ستقدمه واشنطن لأوكرانيا قريباً

2022/03/17 | 20:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة أنها ستزوّد أوكرانيا بصواريخ دفاعية بعيدة المدى ومسيّرات “سويتشبليد” المسلّحة، ما يمكّن قوات كييف من مواجهة الطائرات والدروع الروسية بشكل أفضل من مسافة بعيدة.في ما يلي عرض للأسلحة والمعدات الجديدة التي أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن تزويد أوكرانيا بها: دفاعات جوية صاروخية بعيدة المدى من طراز “إس-300″، السوفياتية/الروسية الصنع، قادرة […]

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هذا ما ستقدمه واشنطن لأوكرانيا قريباً أولاً على ايرث نيوز.

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