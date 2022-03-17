2022/03/17 | 20:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- *د.شاخەوان عبدالله يستقبل وزير داخلية الأقليم ريبر أحمد، ويؤكد على الموقف الوطني لمجلس النواب العراقي الرافض للتجاوز على السيادة وإدانته لقصف محافظة أربيل*… إستقبل نائب رئيس مجلس النواب العراقي د.شاخەوان عبدالله أحمد في مكتبه الرسمي ببغداد اليوم الخميس 2022/3/17 وزير الداخلية لحكومة أقليم كوردستان السيد ريبر أحمد والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث ومناقشة […]

ظهرت المقالة بعد اجتماع موسع..



موقف جديد من رئاسة البرلمان حول قصف أربيل أولاً على ايرث نيوز.

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