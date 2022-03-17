دولة القانون: الحكومة وبعض الكتل استغلت قصف أربيل لأغراض المزايدة والاستعراض

2022/03/17 | 20:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، الخميس، ردود أفعال الحكومة وبعض الكتل السياسية بخصوص قصف أربيل بأنه مجرد مزايدات واستعراضات فقط.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الحمامي لوكالة / المعلومة /، إن “البلدان الإقليمية كتركيا ودول الخليج المتمثلة بالإمارات وقطر تحاول بمختلف الطرق تأزيم الوضع […]

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