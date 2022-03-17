المثنى تعطل الدوام الرسمي للمدارس السبت المقبل

2022/03/17 | 20:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

اعلنت محافظة المثنى، اليوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس السبت المقبل.

وقال المكتب الاعلامي للمحافظة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "محافظ المثنى أحمد منفي جودة قرر تعطيل الدوام الرسمي للمدارس يوم السبت المقبل الموافق 19 آذار".

واضاف ان "ذلك جاء بمناسبة الذكرى المباركة لمولد منقذ البشرية مولانا الإمام المهدي المنتظر "عجل الله تعالى فرجه الشريف" يوم 15 شعبان الأغر".

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