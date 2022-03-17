الكرملين: امريكا لديها تاريخ طويل في قصف المدنيين ولا يحق لها محاسبة روسيا

2022/03/17 | 20:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة ..اكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الخميس ، ان الولايات المتحدة بتاريخها الطويل في قصف المدنيين في جميع أنحاء العالم ليس لها الحق في إلقاء محاضرة على روسيا، مستنكرا ادعاء الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين “مجرم حرب” ووصفه بأنه “غير مبرر”.ونقلت وكالة تاس الروسية في تقرير […]

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