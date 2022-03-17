شاهد بالفيديو.. تحشيد دولي في مواجهة الاعتداءات الإيرانية على السيادة العراقية

2022/03/17 | 20:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: g3zULReikGU

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