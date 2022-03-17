المدرسي يؤكد على ضرورة ابعاد العراق عن الأزمات العالمية وإستقلاله سياسياً وإقتصادياً

2022/03/17 | 20:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا آية الله السيد محمد تقي المدرسي،

الخميس، الحكومة العراقية المزمع

تشكيلها الى تبني مشروعٍ واضحٍ يسهم في

جعل العراق بلداً مستقلاً سياسياً

وإقتصادياً وبعيداً عن الضغوط الدولية.

وقال المدرسي بحسب بيا

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