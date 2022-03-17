كم فنجان قهوة ينبغي أن تشرب في اليوم لتجنب آثارها السلبية ؟

2022/03/17 | 20:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرف القهوة بأنها المشروب الأكثر

شعبية في جميع أنحاء العالم، حيث

يُستهلك حوالي ملياري كوب يوميا.

لكن كم فنجانا يجب أن تشرب في اليوم؟.



في

حين ربطت القهوة بعدد من الفوائد، فإن

الإفراط في شربها قد يمثل

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