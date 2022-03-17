الاعرجي يؤكد لبلاسخارت أهمية أن يكون المجتمع الدولي حاضرا في قضية مخيم الهول

2022/03/17 | 20:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشارالأمن القومي، قاسم الأعرجي،

اليوم الخميس، خلال استقباله الممثلة

الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في

العراق، جينين بلاسخارت أهمية أن يكون

المجتمع الدولي حاضرا في قضية مخيم

الهول.

وذكر المكت

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