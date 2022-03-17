إيران حفظت سيادة العراق.. قيادي يقول ان طهران أبلغت بغداد بقصف أربيل وهناك عمليات أخرى!

2022/03/17 | 20:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي، اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة تتعلق بأستهداف اربيل .

وقال الهلالي لـ(بغداد اليوم)، ان "الكيل بمكيالين بهذا الشأن غير صحيح فان تحدثنا عن خرق السيادة فطائراتنا ضربت ارهابيين كقرداش وغيره في سوريا الا يعد هذا خرقا، وعليه فان كان الامر سابقا بالتنسيق مع دمشق فإن طهران قالت انها نسقت مع بغداد قبل توجيه الضربة".

وبين الهلالي ان "الحكومة الاتحادية حكومة ضعيفة وكيف لا وهي التي لم تقدم اي شكوى دولية على قتل الشهيد ابو مهدي المهندس قائد صولات النصر ضد تنظيم داعش الإرهابي ولم تقدم اي دعوى دولية ضد قتل الضيف في العراق الشهيد قاسم سليماني وعليه فأن الادانات وغيرها ستنتهي وليتذكر الجميع ان ايران هي من ساهمت بحفظ سيادة العراق عندما ادخلت افراد منها وقدمت الدعم لقواتنا للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي".

واوضح: "وعليه يجب ان لا تتهم إيران بخرق السيادة العراقية وان إيران أبلغت بغداد بوجود الجهات الإسرائيلية التي استهدفت عدد من شخصياتها من خلال تلك القواعد".

وأضاف الهلالي بأن استهداف اربيل لن يأثر على الحوارات السياسية بين الكتل وان هذا الأمر تم تجاوزه"، مبينا ان "سعيد خطيب زادة المتحدث بأسم الخارجية الإيرانية قد كشف بأن الضربة على الاسرائيلين في اربيل جاءت بموافقة الحكومة العراقية وبالتنسيق معها وهناك أهداف أخرى قد توجه لها ضربات لمواقع إسرائيلية في العراق بحسب تصريح زادة وما ابلغوه للحكومة العراقية" .

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