الغزي يكشف عن إنشاء مركز للأورام السرطانية في ذي قار

2022/03/17 | 20:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

كشف الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الخميس، عن موافقة وزارة النفط على إنشاء مركز خاص بالأورام السرطانية في محافظة ذي قار، مشيراً إلى توفير الوزارة المبالغ اللازمة لإنشاء المشروع.

وقال الغزي في بيان صدر خلال لقائه مدير شركة نفط ذي قار، وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزارة النفط وافقت على انشاء مركز خاص بالاورام السرطانية في محافظة ذي قار، بعد توفيرها المبالغ اللازمة لإنشاء المشروع واكمال إجراءاته التعاقدية للشروع بتنفيذه".

وأضاف، أن "المشروع سينفذ بكلفة تخمينية تفوق 5 مليارات دينار، ضمن خطة المنافع الاجتماعية لشركة نفط ذي قار"، لافتا إلى "الأثر البالغ للمركز في حل مشكلة صحية لمعالجة مصابي مرضى السرطان وعلاجهم داخل المحافظة".

وأعرب الغزي عن أمله "أن يكون المركز وجهة طبية معتمدة في علاج مرضى السرطان بالمحافظة".

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