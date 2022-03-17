2022/03/17 | 20:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4G2GTkwlJRk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشحرورة تصل الموصل قبل سقوط الصواريخ.. الربيع شاهد على التفاصيل | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشحرورة تصل الموصل قبل سقوط الصواريخ.. الربيع شاهد على التفاصيل | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).